Бышовец назвал сильные качества «Зенита»

Знаменитый отечественный тренер Анатолий Бышовец, во время своей карьеры руководивший, в том числе санкт-петербургским «Зенитом», поделился своим мнением о выступлении действующих чемпионов страны в текущем сезоне.

«Зенит» в этом сезоне более мощный, чем в прошлом? Я бы сказал, что у них появляются игроки. Также происходит ряд счастливых случайностей, например, когда приходит Глушенков и вписывается в игру настолько органично, что команда стала смотреться в атаке очень непредсказуемо для соперника. Глушенков — это вообще открытие. Его качества и в предыдущих командах были востребованы, но в «Зените» синхронность и понимание практически идеальны», — подчеркнул Бышовец в разговоре с Legalbet.

Кроме того, опытный специалист отметил как ключевого игрока бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела, так как он связывает своими действиями среднюю линию с нападением.

«Зенит» выиграл шесть последних чемпионатов Российской премьер-лиги и лидирует в текущем сезоне, набрав 17 очков после семи проведенных туров. Подопечные Сергея Семака уже выиграли Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (4:2), а также одержали две победы в трех матчах группового этапа Пути РПЛ Кубка страны, уступив тольяттинскому «Акрону» в серии послематчевых пенальти. 14 сентября «Зенит» в матче восьмого тура РПЛ встретится с московским ЦСКА в столице.

Ранее поведение Александра Соболева в «Зените» назвали положительным.