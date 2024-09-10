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Сычев рассказал, как переход Миранчука в «Атланту» поднял интерес к MLS

Сычев: болею не за «Атланту», а за Миранчука

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Atlanta United Football Club

Бывший футболист национальной сборной России Дмитрий Сычев, во время своей профессиональной карьеры выступавший в том числе за московский «Локомотив», высказался о переходе Алексея Миранчука в американскую «Атланту».

«Мы в любом случае следили и следим за MLS, но теперь, после того как Леша Миранчук туда перешел, будем делать это более пристально. Болельщиком «Атланты» я бы себя не назвал. Я — болельщик Алексея. В целом интересно наблюдать за тем, как развивается американская лига, потому что у них можно много любопытных вещей подсмотреть», — отметил Сычев в разговоре с Legalbet.

При этом знаменитый нападающий высказался о возможности возвращения братьев Миранчук в «Локомотив», заявив, что в жизни может произойти все что угодно.

Алексей Миранчук перебрался из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту» перед сезоном-2020/21 за €14,5 млн. Проведя в итальянской Серии А четыре сезона, включая один год в аренде в «Торино», футболист сборной России минувшим летом отправился за €12 млн в чемпионат США в «Аталанту Юнайтед», став самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

Брат-близнец Алексея Антон Миранчук выступал за «Локомотив» до конца прошлого сезона, а летом на правах свободного агента стал футболистом швейцарского «Сьона», с которым заключил договор до лета 2026 года.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что у Антона Миранчука все получится в «Сьоне».

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