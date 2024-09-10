Стало известно прозвище Панарина в команде МХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин в период выступлений за команду Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Русские Витязи» носил прозвище «Мозяка». Об этом в комментарии порталу Legalbet рассказал экс-форвард «Спартака» и СКА Глеб Клименко.

«НХЛ ассоциируется с Панариным. Потому что он выступает в моей любимой команде — «Нью-Йорк Рейнджерс». Я с ним играл в «Русских Витязях», когда он был молодой. Он только подтягивался. Мы его называли «Мозякой». Он парень нормальный — челябинский, мы его не воспитывали», — сказал Клименко.

Панарин защищает цвета «рейнджеров» с 2019 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 120 очков, забросив 49 шайб и сделав 71 результативную передачу. В плей-офф Панарин стал автором пяти голов и 10 ассистов в 16 встречах.

В первом раунде плей-офф сезона-2023/24 «Рейнджерс» с Панариным и вратарем Игорем Шестеркиным в составе играли с «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. «Кэпс» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее хоккеист «Авангарда» Касселс заявил, что у Овечкина хорошие шансы побить рекорд Гретцки.