Соболев оценил свой дебют за «Зенит»

Российский нападающий петербургского «Зенита» оценил свой дебют за команду в товарищеском матче против «Кайрата» из Казахстана. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В принципе нормально себя чувствовал на поле. Но полтора месяца не играл — это все равно дает о себе знать. Отыграл 84 минуты. Спасибо тренерскому штабу, что дали столько игрового времени. Это компенсирует то, что потерял за полтора месяца», — заявил Соболев.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее поведение Соболева в «Зените» назвали положительным.