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Легенда ЦСКА заявил, что Соболев «загнется» в «Зените»

Ветеран ЦСКА Пономарев заявил, что Соболев загнется в «Зените»

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ФК «Зенит»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» не принесет пользы ни игроку, ни его новой команде.

По его словам, нападающий внесет раздор и не будет полезен на футбольном поле.

«Я не считаю Соболева укреплением команды. Все будет наоборот — его не примут болельщики, это понятно. И он загнется там совсем. И потом больше не попадет даже никуда играть в Премьер-лиге, вот такая ситуация у него.

Так, в принципе, «Зенит», конечно, комплектован очень прилично. Хорошими игроками, перспективными, особенно в нападении. Оно и без новых трансферов было одним из сильнейших, а теперь и подавно. Все умеют бегать и работать как с мячом, так и без него», — заявил Пономарев.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что у Антона Миранчука все получится в «Сьоне».

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