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Фигурист Дикиджи рассказал, что может пропустить контрольные прокаты сборной России

Фигурист Дикиджи может пропустить контрольные прокаты сборной РФ из-за болезни

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Александр Вильф/РИА Новости

Российских фигурист Владислав Дикиджи признался, что может пропустить контрольные прокаты сборной России из-за болезни, передает ТАСС.

«Я приболел. Выступлю ли на прокатах в Санкт-Петербурге? Если выздоровею в ближайшие дни, то выступлю. А так не знаю пока, по самочувствию», — сказал Дикиджи.

В феврале 2024 года Дикиджи завоевал бронзовую награду на Спартакиаде. Победителем стал Евгений Семененко, второе место у Марка Кондратюка.

Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России 2023, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко. Третье место занял Петр Гуменник, который располагался на четвертом месте после короткой программы, а в произвольной показал лучшее выступление среди всех участников.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее стало известно расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

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