Российская бригада арбитров обслужит матч команды Роналду

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Насром», за который играет португалец Криштиану Роналду, и «Аль-Ахли». Об этом сообщает издание Okaz в социальных сетях.

Встреча состоится 13 сентября. Свисток арбитра прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Российские клубы с февраля 2022 года не принимали участие в еврокубках, а сборная России последний раз играла в отборе к чемпионату мира — 2022.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду не попал в стартовый состав Португалии на матч Лиги наций.