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Капитан паралимпийской сборной РФ по плаванию: Игры прошли наилучшим образом

Российская пловчиха Щурова заявила, что Паралимпиада прошла наилучшим образом

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Reuters

Капитан паралимпийской сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Зоя Щурова заявила, что парижская Паралимпиада прошла наилучшим образом, передает «Спорт-Экспресс».

«Игры прошли наилучшим образом. Если опасения и были, то они не оправдались. Мы забрали достаточно большое количество медалей, учитывая усеченный состав», — сказала Щурова.

Официальная церемония закрытия соревнований прошла на стадионе «Стад де Франс». Пропустившие церемонию открытия спортсмены из России были приглашены на мероприятие.

Всего на Паралимпиаду были допущены 88 российских спортсменов, имевших нейтральный статус. Россияне участвовали в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону.

Российские спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. Сборная России заняла восьмое место в неофициальном медальном зачете.

Ранее российский спортсмен Алексей Чуркин сравнил Паралимпиады в Париже и Токио.

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