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Футбольный матч Первой лиги пройдет без зрителей из-за атаки БПЛА на Подмосковье

Матч «СКА-Хабаровск» — «Чайка» проведут без зрителей из-за атаки БПЛА

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Футбольный матч Первой лиги между клубами «СКА-Хабаровск» и «Чайка», который состоится в подмосковном Раменском, пройдет без зрителей из-за атаки БПЛА на Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба хабаровского клуба в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью населенные пункты Московской области, в том числе Раменское, подверглись атаке беспилотников. Никто из игроков, тренеров и персонала команды не пострадал», — говорится в сообщении.

Утром 10 сентября министерство обороны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских дрона над регионами РФ. Атаке БПЛА подверглись Брянская, Московская, Тульская, Курская, Калужская, Орловская и Липецкая области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Раменском при атаке были повреждены 54 квартиры.

Ранее медийный клуб «Амкал» вышел в следующий раунд Кубка России.

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