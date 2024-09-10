Воспитаннику испанского клуба придется непросто в «Локомотиве», заявил эксперт

Бывший футболист московского «Локомотива» Альберт Саркисян заявил, что воспитаннику испанского «Леванте» и действующему игроку венгерского «Ференцвароша» — 23-летнему полузащитнику Эдгару Севикяну — будет непросто проявить себя в «Локомотиве», куда он перешел на правах аренды до конца текущего сезона. Слова Саркисяна приводит Legalbet.

«Пока тяжело что-то говорить о перспективах Севикяна в «Локомотиве». Все-таки в своем предыдущем клубе он находился в других условиях. Ему нужно будет доказывать. Это нормальный процесс, когда ты переходишь в новую команду — особенно в такую, как «Локомотив», — сказал бывший игрок «железнодорожников».

Саркисян подчеркнул, что в «Локомотиве» наблюдается хорошая конкуренция между футболистами, поэтому Севикяну нужно будет показать свои лучшие качества и стабильно выступать на протяжении нескольких месяцев. В таком случае его аренду из «Ференцвароша» можно будет назвать оправданной.

У «Локомотива» есть опция выкупа Севикяна по окончании арендного соглашения.

Ранее полузащитник выступал за «Пари НН» и «Атлетико Леванте», а также находился в молодежных командах «Леванте».

Ранее футболистам московского «Динамо» приходили повестки после начала мобилизации.