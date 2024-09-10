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Переход 38-летнего россиянина в клуб НХЛ назвали громким событием

Тренер Крикунов назвал громким событием переход хоккеиста Кулемина в «Оттаву»

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РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов назвал громким событием переход 38-летнего российского нападающего Николая Кулемина из «Салавата Юлаева» в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз». При этом Крикунов считает, что Кулемину будет трудно показать себя на высоком уровне. Слова тренера приводит Legalbet.

«Серьезно заявить о себе уже в 38 лет ему будет сложно. Возраст дает о себе знать. Но приглашение «Оттавы» — это удивление. Громкое событие для российского хоккея. Для Канады это тоже громкая новость. Видимо, не хватает своих игроков, раз взяли 38-летнего россиянина», — сказал Крикунов.

Специалист подчеркнул, что уехать в НХЛ можно в любом возрасте, если следить за собой и поддерживать хорошую форму.

»Игорь Ларионов и Сергей Федоров тоже долго играли. Все возможно, если ты за собой следишь! Но 38 лет — это предельный возраст для профессионального хоккея», — сказал Крикунов.

Кулемин подписал пробный контракт с «Оттавой» и присоединится к тренировочному лагерю команды накануне нового сезона.

Ранее нападающий выступал в НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс», после чего вернулся в Россию, где играл за «Салават Юлаев» и «Металлург».

Ранее канадского новичка «Спартака» удивили фанаты.

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