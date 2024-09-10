Российского футболиста сравнили с Зиданом

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил, что российский футболист Антон Миранчук напоминает ему трехкратного обладателя «Золотого мяча», чемпиона Европы в составе сборной Нидерландов Марко ван Бастена, а также Зинедина Зидана, который один раз выигрывал «Золотой мяч» и является чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции. Слова президента «Сьона» приводит портал ODDS.ru.

«Я всегда считал, что Антон — это великий игрок с чертами ван Бастена или Зидана», — сказал Кристиан Константин.

Миранчук перешел в швейцарский «Сьон» на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2026 года. Ожидается, что россиянин дебютирует за свой новый клуб 13 сентября в матче Кубка Швейцарии против команды «Ювентус Цюрих».

28-летний полузащитник ранее выступал за московский «Локомотив», в составе которого сумел выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), а также трижды завоевать Кубок страны.

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