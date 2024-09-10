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Кержаков об уходе из «Кайрата»: когда грань перейдена, я делаю определенные выводы

Александр Кержаков заявил, что уже все сказал об уходе из «Кайрата»

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ФК «Кайрат»

Российский тренер Александр Кержаков ответил на вопрос о своем уходе их казахстанского «Кайрата», отметив, что уже все сказал на эту тему, передает Sports.ru.

«По этому поводу я уже сказал все, что считал нужным. Для меня есть недопустимые вещи. Понимаю, что нужно более детальное объяснение. Но есть вещи, которые должны оставаться внутри», — сказал Кержаков.

Кержаков возглавил «Кайрат» в мае 2024 года. В чемпионате Казахстана «Кайрат» идет на первом месте, набрав 32 очка после 18 туров.

До «Кайрата» Кержаков возглавлял сербский «Спартак». Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее президент «Кайрата» отреагировал на слух, что он оскорбил Кержакова.

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