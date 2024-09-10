Стилист оценила новую стрижку Загитовой

Стилист Ольга Ким прокомментировала новый имидж фигуристки Алины Загитовой, которая подстриглась под каре и покрасила волосы в темный цвет, передает Sport24.

«Новая стрижка идет Алине Загитовой. Черное каре делает черты ее лица более резкими и дерзкими. Цвет волос прекрасно подходит под ее контрастные яркие колориты», — сказала Ким.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитову назвали человеком слова.