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Черчесов: пока я не смог найти «бриллианты» в чемпионате Казахстана

Черчесов заявил, что не смог найти «бриллианты» в чемпионате Казахстана

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов признался, что пока не смог найти «бриллианты» в чемпионате страны. Слова Черчесова передает пресс-служба национальной сборной.

«Вы вопрос задаете, а такое чувство, что в чемпионате Казахстана одни бриллианты. А я их не вижу. Так не бывает. Давайте уважать своих футболистов», — сказал Черчесов.

В дебютном для себя матче сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова сыграла в Лиге наций вничью с командой Норвегии (0:0). В матче второго тура Лиги наций Казахстан на выезде уступил национальной сборной Словении. Встреча завершилась со счетом 0:3.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее Ольга Смородская заявила, что у Черчесова ничего не получится на посту тренера Казахстана.

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