Бывший одноклубник Головина обвиняется в сексуальном насилии

Бывшего футболиста «Монако», выступающего в Лиге 1, Виссама Бен-Йеддера арестовали по обвинению в сексуальном насилии, передает L'Équipe.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 сентября в машине футболиста. Экс-игрок «Монако» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Бен-Йеддеру запрещено покидать Альпы, где произошёл инцидент, выходить на улицу с 20.00 до 6.00, ходить в ночные клубы и контактировать с жертвой.

В 2023 году футболист уже обвинялся в изнасиловании. Игрок был заключен под стражу, но вышел под залог в размере €900 тыс.

Контракт Бен-Йедерра с «Монако» истек по окончании сезона-2023/24. Сейчас футболист находится без клуба. Также Бен-Йедерр выступал за французскую «Тулузу» и испанскую «Севилью».

В чемпионате Франции текущего сезона «Монако» занимает четвертое место, набрав 7 очков.

Ранее непобежденного боксера из Казахстана обвинили в изнасиловании.