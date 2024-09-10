Радимов об игре России с Вьетнамом: такие матчи не нужны

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов после товарищеского матча сборной России с Вьетнамом заявил, что

национальная команда должна проводить матчи дома, передает «Матч ТВ».

«Такие матчи не нужны. Лучше таких соперников приглашать к нам и играть, например, в Волгограде. Да, кубинцам восемь забили, но это был праздник», — сказал Радимов.

5 сентября матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яга».

Ранее сборную России раскритиковали за поездку во Вьетнам.