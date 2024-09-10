В «Дубай Юнайтед» рассказали, что Промес является резидентом ОАЭ

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илья Чебану рассказал, что бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес является резидентом ОАЭ, передает ТАСС.

«Квинси спокойно находится в ОАЭ. Он является полноценным резидентом ОАЭ, имеет действующий вид на жительство», — сказал Чебану.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

29 февраля Промес был задержан при попытке вылететь со «Спартаком» в Россию со сборов, причиной задержания стала автомобильная авария. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. Он был оштрафован, а 13 мая игрока арестовали. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

Ранее экс-игрок «Спартака» рассказал об аресте Промеса.