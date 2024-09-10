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Экс-тренер сборной России заявил о влиянии на состояние игроков команды поездки во Вьетнам

Тренер Игнатьев: у игроков сборной будут сдвиги в физподготовке после Вьетнама

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Максим Богодвид/РИА Новости

Поездка во Вьетнам повлияет на физическое состояние футболистов сборной России. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.

«Определенные сдвиги в физической подготовке футболистов сборной России после этой поездки будут. Это повлияет. Но на то и искусство тренерского состава клубов, да и самих игроков. Если футболист не проявит профессионализм в подготовке, то он в следующий раз просто не попадет в сборную», — сказал Игнатьев.

Специалист подчеркнул, что кандидат в национальную команду всегда должен поддерживать себя в функциональной готовности. Вместе с тем, он допустил, что игроки сборной после поездки во Вьетнам скажут тренерам своих клубов, что не готовы в ближайшее время снова выходить на поле.

У сборной России в Ханое было запланировано два товарищеских матча. 5 сентября она разгромила команду Вьетнама со счетом 3:0. А игра против Таиланда, намеченная на 7 сентября, не состоялась — матч был отменен из-за тайфуна.

Ранее Игнатьев призвал не сетовать на отмену матча с Таиландом.

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