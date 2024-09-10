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Петрова: в финале US Open Медведев мог бы на что-то рассчитывать против Синнера

Теннисистка Петрова: жаль, что Медведев и Синнер не сошлись в финале US Open

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Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев удачно выступили на Открытом чемпионате США (US Open), однако Медведев слишком рано встретился с будущим победителем турнира Янником Синнером. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр – 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«За Медведева и Рублева можно порадоваться. Конечно, хотелось бы, чтобы прошли дальше. У Рублева был непростой четвертьфинальный матч — оба теннисиста понимали, что в случае победы можно пройти даже в финал. И выложились по полной.

А Медведев попал на первого сеянного. Конечно, он старался, но Синнеру сейчас тяжело противостоять. Хотелось бы, чтобы сетка сложилась иначе, и они встретились в финале — тогда Даниилу можно было на что-то рассчитывать. А так, хочется нашим ребятам пожелать побед, хорошего окончания сезона», — сказала Петрова.

Медведев встретился с Синнером в четвертьфинале и уступил итальянцу в четырех сетах — 2:6, 6:1, 1:6, 4:6. Рублев выбыл из борьбы в 1/8 финала, проиграв болгарину Григору Димитрову в пяти сетах — 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6.

Ранее Петрова назвала нынешний сезон лучшим в карьере Синнера.

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