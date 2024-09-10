Ветеран «Спартака» назвал Литвинова способным заиграть в Европе

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов способен заиграть в Европе, однако сложно прогнозировать, на каком уровне он сможет выступать. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«<…> в топ-5 у нас заиграл только один Головин в «Монако». Вот если Литвинов такое сможет повторить, то это хорошо. Тогда это станет усилением и для сборной России. Но вот потянет ли он, не знаю, потому что конкуренция в топ-5 выше, чем в «Спартаке». Но надо в себя верить», — сказал Гладилин.

Специалист подчеркнул, что в Европе есть чемпионаты и помимо топ-5 — в частности, Турции, Греции, Португалии. По мнению Гладилина, там уровень футбола слабее российского, и сомневаться, что Литвинов сможет заиграть в этих первенствах, не приходится. Вместе с тем, по словам эксперта, это не уровень.

Текущий контракт Литвинова со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2026 года. В нынешнем сезоне футболист провел за московскую команду семь матчей во всех турнирах, результативными действиями в этих встречах он не отметился.

Ранее агент бывшего игрока «Спартака» Рыбуса заявил о готовности футболиста выступать в ФНЛ.