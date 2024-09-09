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Эксперт прокомментировал отклонения апелляции Устюгова и Слепцовой

Тихонов: в Сочи был доказанный допинг, соглашайтесь и молчите

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Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал отклонение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой по допинговому делу. Его слова приводит «Советский спорт».

«Ничего удивительного. Я и не сомневался, что так будет. Соглашайтесь и молчите — там был доказанный допинг. Устюгов должен был сказать: «Да, виноват». Это же не единичный случай? Их под 30», — заявил Тихонов.

9 сентября CAS отклонил их апелляцию.

Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Слепцову и Устюгова в 2020 году. Их результаты в сезоне-2013/2014 были аннулированы.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее президент ПКР оценил выступление российских паралимпийцев в Париже.

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