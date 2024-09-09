Бывший игрок РПЛ оценил переход Миранчука в «Сьон»

Бывший игрок «Оренбурга» Ренато Гойкович считает, что полузащитник «Сьона» Антон Миранчук заслуживает большего. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я думаю, что «Локомотив» лучше, чем «Сьон». А чемпионат России сильнее, чем швейцарская лига. Наверняка, Антон ждал лучшего варианта развития карьеры», — заявил Гойкович.

9 сентября Миранчук подписал контракт со швейцарским «Сьоном». Контракт рассчитан до лета 2026 года. Футболист будет выступать в швейцарской команде под номером «10».

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом». При этом он мог найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке России и один раз в национальном Суперкубке.

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