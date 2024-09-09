Первый тренер Головина рассказал о возможной смене клуба

Первый тренер российского полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Плясунов рассказал о возможности смены клуба футболистом. Слова специалиста приводит «Советский спорт».

«Не мне решать. У команды есть руководство, у Саши есть желание. Про интерес других клубов я не слышал, но про желание Саши играть в Испании знаю», — заявил Плясунов.

С 2018 года за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. Контракт Головина с «Монако» истекает 30 июня 2026 года.

По итогам сезона княжеская команда стала вице-чемпионом Франции и забронировала место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Последний раз «Монако» становился чемпионом Лиги 1 в 2017 году, в тот год Головин выступал за московский ЦСКА.

Ранее сообщалось о том, что саудовцы могут купить «Монако» Головина.