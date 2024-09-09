Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист «Ростова» может перейти в «Ахмат»

Полузащитник «Ростова» Уткин может перейти в «Ахмат»

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник «Ростова» может сменить клубную прописку. Одним из вариантов является грозненский «Ахмат». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

9 сентября стало известно о том, что возможный переход футболиста в «Хатайспор» из Турции сорвался.

В июле 2024 года сообщалось, что Уткин может перейти в московский «Локомотив». О возможном переходе Уткина в «Локомотив» сообщил в Telegram инсайдер Иван Карпов.

В минувшем сезоне 24-летний футболист отыграл за «Ростов» 31 матч во всех турнирах, на его счету один гол и четыре результативные передачи. Его текущий контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €6 млн

Встреча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Факел» завершилась со счетом 4:1. После этой победы ростовчане поднялся на седьмую строчку, набрав 11 баллов.

Ранее Валерий Карпин назвал непонятным пенальти в ворота «Ростова» в матче РПЛ с «Факелом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами