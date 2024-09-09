Футболист «Ростова» может перейти в «Ахмат»

Полузащитник «Ростова» может сменить клубную прописку. Одним из вариантов является грозненский «Ахмат». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

9 сентября стало известно о том, что возможный переход футболиста в «Хатайспор» из Турции сорвался.

В июле 2024 года сообщалось, что Уткин может перейти в московский «Локомотив». О возможном переходе Уткина в «Локомотив» сообщил в Telegram инсайдер Иван Карпов.

В минувшем сезоне 24-летний футболист отыграл за «Ростов» 31 матч во всех турнирах, на его счету один гол и четыре результативные передачи. Его текущий контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €6 млн

Встреча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Факел» завершилась со счетом 4:1. После этой победы ростовчане поднялся на седьмую строчку, набрав 11 баллов.

Ранее Валерий Карпин назвал непонятным пенальти в ворота «Ростова» в матче РПЛ с «Факелом».