Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губерниев прокомментировал решение CAS по Слепцовой и Устюгову

Губерниев о решении по Слепцовой и Устюгову: никогда такого не было, и вот опять

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова не стало неожиданностью. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Рубрика: «Никогда такого не было, и вот опять». Я лично уже давно смирился с тем, что это результаты будут аннулированы. Ничего экстраординарного не произошло, — заявил Губерниев.

9 сентября CAS отклонил их апелляцию.

Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Слепцову и Устюгова в 2020 году. Их результаты в сезоне-2013/2014 были аннулированы.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее президент ПКР оценил выступление российских паралимпийцев в Париже.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами