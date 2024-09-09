CAS отклонил апелляции российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Ранее результаты спортсменов в сезоне-2013/14 были аннулированы. В этот период входят и результаты Олимпиады в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

«CAS отклонил совместную апелляцию Устюгова и Слепцовой на вердикты первой инстанции по их делам о нарушении антидопинговых правил», — говорится в сообщении.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах. В феврале они стали участниками Спартакиады сильнейших.

Ранее президент ПКР оценил выступление российских паралимпийцев в Париже.