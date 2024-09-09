Президент ПКР оценил выступление российских паралимпийцев в Париже

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков высоко оценил выступление российских спортсменов на Паралимпиаде-2024 в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наши ребята — герои. Даже те, кто не завоевали медали, установили личные рекорды. Выступали фактически в двух видах спорта и показали фантастический результат», — заявил Рожков.

8 сентября в столице Франции завершились летние Паралимпийские игры — 2024.

Официальная церемония закрытия соревнований прошла на стадионе «Стад де Франс». Пропустившие церемонию открытия спортсмены из России были приглашены на мероприятие.

Всего на Паралимпиаду были допущены 88 российских спортсменов, имевших нейтральный статус. Россияне участвовали в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону.

Российские спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. Сборная России заняла восьмое место в неофициальном медальном зачете.

Ранее сообщалось, что сборная Китая досрочно выиграла шестую Паралимпиаду подряд.