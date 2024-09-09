Экс-игрок сборной Вьетнама положительно оценил команду России

Бывший футболист сборной Вьетнама Вон Тьен оценил уровень национальной команды России после товарищеского матча и выразил сожаление, что на поле не появились Александр Головин и Алексей Миранчук. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Сборная России оставила хорошее впечатление, это очень обученная и дисциплинированная команда. Было видно, что им непросто в таких условиях, но футболисты все равно показали класс. Жаль, не сыграли Головин и Миранчук, это большие игроки. Выделить кого-то? Сложно сказать, вся команда была хороша», — сказал Тьен.

5 сентября матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яга».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее сборную России раскритиковали за поездку во Вьетнам.