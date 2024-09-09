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Роналду установил рекордный показатель по голам в ворота сборных

Роналду забил 48 национальным сборным, что стало рекордным показателем

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Pedro Nunes/Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду установил рекордный показатель по количеству национальных сборных, которым он забивал в своей карьере. Об этом сообщает Sport24.

8 сентября Португалия в рамках второго тура группового этапа Лиги наций обыграла Шотландию со счетом 2:1. Роналду оформил победный гол своей команды на 88-й минуте поединка. Шотландия стала 48-й национальной командой, ворота которой поражал Роналду.

Роналду начал матч в запасе и вышел на поле в перерыве. Главный тренер португальской команды Роберто Мартинес объяснил тактическим решением тот факт, что Роналду начал игру на скамейке запасных.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Португалия и Шотландия выступают в Лиге А в группе 1 вместе с национальными командами Польши и Хорватии. В первом туре португальцы обыграли хорватов со счетом 2:1, а шотландские футболисты уступили Польше — 2:3.

В матче третьего тура Португалия сразится с Польшей, игра состоится 12 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Шотландия в эту же дату сыграет с Хорватией, матч начнется в 19:00 мск.

Ранее Роналду заявил, что рекорды гонятся за ним.

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