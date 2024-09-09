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Хабиб опубликовал пост в честь победы своего брата на турнире Bellator

Хабиб Нурмагомедов выложил пост в честь победы брата Усмана на турнире Bellator

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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост в честь победы своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова на турнире Bellator.

Нурмагомедов встречался с другим российским бойцом — Александром Шаблием. Поединок завершился единогласным решением судей — 50-45, 49-46, 49-46. Нурмагомедов успешно провел защиту в легком весе.

«Спасибо всем, кто переживал и болел, мы всей командой это чувствуем и видим, а мы в свою очередь стараемся оправдать ожидания всех тех, кому мы близки по духу и менталитету, а если кто огорчился нашей победой — то извиняемся, таков уж это спорт — один выигрывает, а другой проигрывает», — написал Нурмагомедов.

Хабиб во время поединка находился в углу своего брата.

11 ноября 2023 года Усман был дисквалифицирован на полгода из-за нарушения антидопинговых правил, а результат его боя с Примусом аннулирован. 26-летний Нурмагомедов остается непобежденным. В его активе 19 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом.

Ранее стало известно, сколько Нурмагомедов заработал за бой с Шаблием.

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