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Сербия потерпела поражение от Дании

Сборная Дании обыграла Сербию в матче Лиги наций со счетом 2:0

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Zorana Jevtic/Reuters

В Копенгагене на стадионе «Паркен» состоялся матч второго тура Лиги наций дивизиона А между сборными Дании и Сербии. Встреча завершилась победой датчан со счетом 2:0.

На 36-й минуте счет открыл полузащитник Альберт Грнбэк. На 61-й минуте датский хавбек Юссуф Поульсен установил окончательный счет.

Таким образом, датчане набрали шесть очков и возглавляют турнирную таблицу группы 4. Сербы располагаются на третьей позиции, заработав лишь одно очко. На втором месте находится сборная Испании, набравшая четыре очка. Замыкает таблицу национальная команда Швейцарии, которой не удалось набрать очки.

В матче третьего тура сборная Дании встретится с испанцами. Игра состоится 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. В этот же день сборная Сербии сыграет со Швейцарией.

До этого сборная Испании обыграла национальную команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась в швейцарском городе Ланси на стадионе «Стад де Женев», завершилась со счетом 4:1. И

Ранее гол Криштиану Роналду принес Португалии победу в матче Лиги наций.

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