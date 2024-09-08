Гол Роналду принес Португалии победу в матче Лиги наций

Сборная Португалии обыграла национальную команду Шотландии во втором туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», завершилась со счетом 2:1. Шотландцы открыли счет в матче: уже на 7-й минуте отличился Скотт Мактоминей, его ассистентом выступил Кенни Маклин. Португалия сравняла во втором тайме: на 54-й минуте Бруну Фернандеш поразил ворота соперников после передачи Рафаэла Леау. Победный гол в матче оформил Криштиану Роналду на 88-й минуте игры.

Роналду начал матч в запасе и вышел на поле в перерыве. Результативными действиями форвард не отличился. Главный тренер португальской команды Роберто Мартинес объяснил тактическим решением тот факт, что Роналду начал игру на скамейке запасных.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Португалия и Шотландия выступают в Лиге А в группе 1 вместе с национальными командами Польши и Хорватии. В первом туре португальцы обыграли хорватов со счетом 2:1, а шотландские футболисты уступили Польше — 2:3.

В матче третьего тура Португалия сразится с Польшей, игра состоится 12 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Шотландия в эту же дату сыграет с Хорватией, матч начнется в 19:00 мск.

Ранее Роналду заявил, что рекорды гонятся за ним.