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Первая ракетка мира Синнер выиграл US Open

Итальянец Синнер стал победителем Открытого чемпионата США

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Chu Chen/Global Look Press

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер выиграл Открытый чемпионат США (US Open).

В финале представитель Италии оказался сильнее американца Тейлора Фритца. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 7:5.

В полуфинале Синнер обыграл британца Джека Дрейпера в трех сетах — 7:5, 7:6 (3), 6:2. Американец Фриц был сильнее своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

Синнер — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024; победитель 16 турниров ATP (из них 15 в одиночном разряде).

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

Ранее Мария Шарапова пришла на мужской финал US Open.

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