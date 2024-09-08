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Миранчук проходит медосмотр для перехода в швейцарский клуб

Президент «Сьона» Константен заявил, что Миранчук прилетел в Швейцарию

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РИА Новости

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен сообщил, что российский полузащитник Антон Миранчук прибыл в Швейцарию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Антон Миранчук прилетел в Швейцарию. Сейчас он проходит углубленный медицинский осмотр», — сказал Константен.

Журналист Иван Карпов ранее в своем Telegram-канале сообщил, что российский футболист в швейцарском клубе будет зарабатывать €1,5 млн в год. Это предложение от «Сьона» для Миранчука стало вторым. Первый раз швейцарский клуб предложил Миранчуку зарплату в 800 тыс., что не устроило футболиста.

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом» и остается на данный момент без команды. При этом он сможет найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке России и один раз в национальном Суперкубке.

Ранее была названа причина, по которой Миранчук отказал «Зениту».

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