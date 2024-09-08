Загитова намекнула на резкую смену имиджа

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале намекнула на резкую смену имиджа.

Спортсменка опубликовала фото отрезанных волос, которые лежат на полу.

«Упс», — подписала кадр фигуристка.

29 августа в Казани состоялась премьера ледового шоу Загитовой «Хранители времени». Сама фигуристка призналась, что на мероприятии был установлен рекорд России — впервые в помещении летал 61 дрон.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитову назвали человеком слова.