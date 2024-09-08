Названа причина, по которой Миранчук отказал «Зениту»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил, с чем связан отказ экс-футболиста московского «Локомотива» Антона Миранчука переходить в петербургский «Зенит». Его слова приводит «Советский спорт».

«Если человек хочет играть, а не полировать лавку, он отказывается от таких предложений, понимая, что при таких полузащитниках он в состав не попадет. Конечно, Семаку покупают дорогих бразильцев. В этом плане наши русские игроки в не совсем равных условиях. Русского можно и на лавку посадить», — заявил Наумов.

7 сентября издание Sport24 сообщило, что «Зенит» хочет подписать Миранчука, однако сам футболист намерен перейти в европейский клуб.

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом» и остается на данный момент без команды. При этом он сможет найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке России и один раз в национальном Суперкубке.

Ранее агент Миранчука прокомментировал информацию об интересе «Сьона» к игроку.