В США назвали условия приезда сменившей гражданство Самоделкиной

Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян раскрыл, на каких условиях к нему на стажировку приедет выступающая за Казахстан российская фигуристка Софья Самоделкина, которая покинула штаб Евгения Плющенко. Его слова приводит Telegram-канал «Всем лутц».

«Они не первый раз выходят на нас с просьбой о встрече, в этот раз мы согласились и пригласили их на просмотр. В первую очередь — чтобы они посмотрели, что такое тренировки в Америке, потому что они пока не представляют, что это. Мы в свою очередь тоже посмотрим на них, тут без каких-то гарантий и обещаний», — заявил специалист.

17 июля Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана. 17-летняя фигуристка, которая занимается у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, набрала за две программы 161,43 балла.

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. Соответственно, старт на национальном первенстве страны стал для нее первым после карантина, который обязателен при смене гражданства.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Ранее 17-летняя российская фигуристка заявила о пережитых попытках изнасилования.