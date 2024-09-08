«Официально»: Трусова показала паспорт с новой фамилией

Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова, которая вышла замуж за фигуриста-одиночника Макара Игнатова, показала новый паспорт в своем Telegram-канале.

После свадьбы спортсменка сменила фамилию.

«Официально Игнатова», — подписала кадр фигуристка.

Свадебная церемония фигуристов состоялась 17 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова показала свою новую произвольную программу.