Соболев провел полный матч «Зенита» с «Кайратом»

Петербургский «Зенит» обыграл «Кайрат» из Казахстана в товарищеском поединке.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата, завершилась со счетом 4:3. В составе петербургского «Зенита» дубль оформил Лусиано Гонду, который отличился на 73-й и 78-й минутах, также голы на свой счет записали Александр Ерохин на 37-й минуте и Маттео Кассьера на 51-й минуте. Первый гол «Кайрата» стал автоголом, мяч в свои ворота срезал Артур (54-я минута), второй раз отличился Юг Станоев на 66-й минуте. Также за «Кайрат» гол оформил Вячеслав Швырев на второй минуте компенсированного времени.

В составе «Кайрата» на поле вышел российский футболист Андрей Аршавин, который ранее играл за клуб. У «Зенита» в старте вышел тренер Анатолий Тимощук, который отыграл 20 минут и был заменен.

За петербургский клуб дебютировал Александр Соболев, который перешел в команду из московского «Спартака». Он провел на поле весь поединок, однако отличиться результативными действиями не сумел.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Ранее психолог оценила состояние Соболева после перехода в «Зенит».