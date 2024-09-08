В Германии отменили шоу из-за шутки о паралимпийцах

Немецкий телеканал Sat.1 отменил выход нового шоу «Что в коробке» из-за шутки ведущего Люка Мокриджа о паралимпийцах. Об этом сообщает издание Bild.

Причиной для такого решения стала шутка Мокриджа о паралимпийцах, которые занимаются плаванием.

«Есть люди без ног и рук, которых бросают в бассейн — и побеждает тот, кто утонет последним», — заявил он в своем подкасте.

После возникшего скандала ведущий извинился, заявил, что при создании этой шутки консультировался с паралимпийцами и другими юмористами. Несмотря на публичные извинения, руководство телеканала приняло решение не выпускать шоу в эфир.

Паралимпиада в Париже завершилась 8 августа. Российские спортсмены завоевали 64 медали.. В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее Дмитрий Губерниев похвалил паралимпийцев.