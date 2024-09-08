Стало известно, сколько Нурмагомедов заработал за бой с Шаблием

Атлетическая комиссия штата Калифорния раскрыла гонорары участников турнира Bellator в Сан-Диего. Информацию о полученных суммах приводит издание MMA Junkie.

В главном событии вечера сошлись российские бойцы Александр Шаблий и Усман Нурмагомедов. Шаблий потерпел поражение и заработал $50 тыс., а Нурмагомедов стал рекордсменом турнира по размеру гонорара, получив $100 тыс.

Поединок завершился единогласным решением судей. Нурмагомедов успешно провел защиту в легком весе. В углу бойца был экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов — его двоюродный брат.

11 ноября 2023 года Усман был дисквалифицирован на полгода из-за нарушения антидопинговых правил, а результат его боя с Примусом аннулирован. 26-летний Нурмагомедов остается непобежденным. В его активе 19 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом.

На турнире Bellator выступил еще один российский боец — Имамшафи Алиев. Он заработал $30 тыс., проиграв Джордану Ньютону

Ранее победу Нурмагомедова подвергли критике.