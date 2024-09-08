Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева

Болельщики петербургского «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес новичка команды — нападающего Александра Соболева. Об этом пишет Sport24.

Это произошло на матче между «Зенитом-2» и «Знаменем труда» во Второй лиге. Дубль петербургской команды одержал победу в этом поединке со счетом 2:0, команда идет на восьмом месте группы 2 Второй лиги.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее психолог оценила состояние Соболева после перехода в «Зенит».