Булыкин о переходе Миранчука в «Сьон»: сомнительный трансфер по всем причинам

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал сомнительным трансфер Антона Миранчука в швейцарский «Сьон», передает «Советский спорт».

«Сомнительный трансфер по всем причинам. Но тяжело уехать сразу в хороший клуб. Поэтому ребята хотят перейти в какой-нибудь. А там показываться свое мастерство», — сказал Булыкин.

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом» и остается на данный момент без команды. При этом он сможет найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке России и один раз в национальном Суперкубке.

Ранее Юрий Семин заявил, что Миранчук мог бы заиграть в любой команде России.