Глава ПКР: восхищаемся невероятной силой духа российских паралимпийцев

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков подвел итоги выступления отечественных спортсменов на Играх-2024, отметив силу духа россиян, передает ТАСС.

«Восхищаемся невероятной силой духа российских паралимпийцев. Гордимся каждым из них. Желаем им дальнейших достижений на спортивном поприще», — сказал Рожков.

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершится 8 августа.

В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее сборная Китая досрочно выиграла шестую Паралимпиаду подряд.