Семин: для меня вопрос, почему Антон Миранчук не остается в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию о том, что футболист Антон Миранчук может перейти в швейцарский «Сьон», отметив, что он мог бы заиграть в любой команде чемпионата России, передает «Спорт-Экспресс».

«Антон может играть в любой команде, как в российской, так и европейской. Для меня большой вопрос, почему он не остается в РПЛ», — сказал Семин.

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом» и остается на данный момент без команды. При этом он сможет найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке и один раз в Суперкубке России.

Ранее агент Миранчука прокомментировал информацию об интересе «Сьона» к игроку.