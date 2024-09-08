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Экс-футболист «Спартака»: «Зенит» даст шанс своим конкурентам

Экс-футболист «Спартака» Гладилин заявил, что «Зенит» даст шанс конкурентам

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что красно-белые способны побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У «Спартака» есть серьезный тренер. Игроки, которые сейчас появились в команде, хотят проявить себя. «Зенит» даст шанс конкурентам, потому что команда пресытилась победами», — сказал Гладилин.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и московский «Локомотив», набравшие по 15 баллов, столичный «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают московские «Динамо» и ЦСКА.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее «Зенит» лишился одного из защитников из-за серьезной травмы.

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