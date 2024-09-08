Футболист «Реала Сосьедад» Захарян возобновил тренировки

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, заявил, что его клиент приступил к индивидуальным тренировкам после операции на лодыжке, передает «Спорт-Экспресс».

«Арсен приступил к тренировкам по индивидуальной программе на этой неделе», — сказал Захарян.

В начале августа Захарян получил повреждение на тренировке своей команды и был прооперирован.

«Реал Сосьедад» приобрел Захаряна у московского «Динамо» прошлым летом за 13 млн евро. Футболист выходил на поле в 40 матчах прошлого сезона во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами, но пока не завоевал места в основном составе баскского клуба.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 12-е место, набрав четыре очка. На первой строчке идет «Барселона», набрав 12 баллов.

Ранее стало известно, покинет ли Захарян «Реал Сосьедад».