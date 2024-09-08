Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершится 8 августа.

В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

В неофициальном командном зачете победила сборная Китая (94 золотых, 74 серебряных и 49 бронзовых наград).

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете. Российские спортсмены не участвовали в церемониях открытия, однако оргкомитет Паралимпиады в Париже пригласил российских и белорусских спортсменов на церемонию закрытия.

Ранее паралимпийцев из России пригласили на церемонию закрытия Игр-2024.