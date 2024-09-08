Агент Миранчука прокомментировал информацию об интересе «Сьона» к игроку

Вадим Шпинев, агент экс-полузащитника московского «Локомотива Антона Миранчука, прокомментировал новость о том, что футболистом интересуется швейцарский «Сьон», отметив, что только клуб может давать какую-то информацию, передает Metaratings.

«Только клуб вправе давать какую-то информацию. Почему «Сьон», а не более сильный клуб? Только футболист может выбирать, где продолжать свою карьеру», — сказал Шпинев.

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом» и остается на данный момент без команды. При этом он сможет найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке и один раз в Суперкубке России.

Ранее бывший директор «Локомотива» рассказал, где продолжит карьеру Антон Миранчук.